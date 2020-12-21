Кудашов — о Кубке Первого канала: сборная России показала игру с позиции силы

Бывший главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвёл итоги Кубка Первого канала.



«Мне понравились матчи сборной России на Кубке Первого канала, здорово выглядели все наши хоккеисты за несколькими исключениями. Отлично сыграл вратарь Александр Самонов, поработали защитники, национальная команда показала быструю и зрелищную игру с позиции силы.



Конечно, абсолютно в любой встрече можно найти свои минусы, но в целом всё хорошо. Где надо — оборонялись, при этом не забывая про атаку и активный прессинг. Рад за форварда Андрея Кузьменко, который поступательно идёт к своей цели. Для него пришло время выходить на лидерские позиции. Собственно говоря, он это и делает. Андрей показал нацеленность на ворота, много забивал, постоянно создавал моменты.



Также хочу отметить, что у нас сильный чемпионат КХЛ. Все игроки из Континентальной лиги в сборных заметно выделялись по сравнению с хоккеистами из других европейских чемпионатов», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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