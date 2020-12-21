Источник: Азеведу покинет «Ак Барс». Стороны обсуждают варианты расторжения контракта

Нападающий Джастин Азеведу покинет «Ак Барс». Сейчас казанский клуб и игрок обсуждают варианты расторжения контракта, сообщает «БИЗНЕС Online».



Напомним, что в начале декабря Азеведу улетел в Канаду — «Ак Барс» отпустил его домой на две недели по семейным обстоятельствам. Канадец должен был вернуться в Казань до конца декабря, но теперь уведомил клуб, что останется в Канаде.



Контракт Азеведу с «Ак Барсом» действует до конца сезона. Его зарплата — 85 млн рублей — самая большая в клубе. В нынешнем сезоне Джастин провёл 30 матчей и набрал 22 (5+17) очков.



Азеведу играет в «Ак Барсе» с 2014 года. В сезоне-2017/2018 он вместе с командой завоевал Кубок Гагарина, став самым ценным игроком в плей-офф.

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