Хартли: пока нет точного ответа, уедет ли Клим Костин в Северную Америку

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:1).

«Откровенно говоря, я надеялся на более удачное начало. После паузы на Евротур ты никогда не знаешь, как команда начнёт играть. Мы не создали ни одного момента за первые 20 минут, но потом начали показывать тот хоккей, который должны. Одержали хорошую победу, особенно важно, что это был первый матч после перерыва. Нужно похвалить всех ребят. В концовке назревала драка, я старался как-то контролировать эту ситуацию. Неожиданно в нашу сторону полетела бутылка воды. Судьи старались успокоить ситуацию и сообщили, что Ковалёв и несколько игроков должны покинуть площадку.

Очень сложно делать выбор состава. Тренеру всегда непросто не включать кого-то в состав, если это не связано с объективными причинами. Третью игру подряд я доволен Костиным, он начал действовать в североамериканском стиле и при этом очень хорошо катается. Ему нужно лишь собрать мозаику своей игры, что начинает получаться. Хочу, чтобы он ещё забросил шайбу, это всегда приносит уверенность. Пока нет точного ответа, уедет ли Клим в Северную Америку. Это юридическая сфера, которая не входит в зону ответственности главного тренера. Мне приятно его тренировать, он отлично видит игру и понимает систему», — приводит слова Хартли пресс-служба клуба.