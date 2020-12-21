Гол Руденкова в овертайме принёс «Сочи» волевую победу над рижским «Динамо»
«Сочи» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 6:5 ОТ (1:3, 1:1, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Евгения Ставровского.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Сочи» Игорь Руденков. Самым результативным игроком встречи стал Сергей Шмелёв (0+2). Дубль в составе гостей оформил защитник Юрий Александров.
Это четвёртый проигрыш латвийского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 23 декабря в гостях встретится с нижегородским «Торпедо», а «Динамо» 26 декабря в Минске — с белорусскими одноклубниками.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2020, понедельник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
5 : 6
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Букартс (Дзиеркалс, Букартс) – 01:49' (5x4) 1:1 Точицкий (Шмелёв, Володин) – 04:56' (5x5) 2:1 Грачёв (Букартс) – 19:11' (5x5) 3:1 Зырянов (Скарлетт, Индрашис) – 19:55' (5x5) 4:1 Ошениекс (Мамчицс, Грачёв) – 34:09' (4x4) 4:2 Петьков (Шмелёв, Точицкий) – 35:38' (5x5) 4:3 Александров (Руденков, Рубцов) – 44:59' (5x5) 4:4 Александров (Шмелёв, Мироманов) – 51:06' (5x5) 4:5 Глотов – 52:18' (5x5) 5:5 Дарзиньш – 58:41' (6x5) 5:6 Руденков (Рубцов) – 63:31' (3x3)
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