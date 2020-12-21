Гол Руденкова в овертайме принёс «Сочи» волевую победу над рижским «Динамо»

«Сочи» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 6:5 ОТ (1:3, 1:1, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Евгения Ставровского.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Сочи» Игорь Руденков. Самым результативным игроком встречи стал Сергей Шмелёв (0+2). Дубль в составе гостей оформил защитник Юрий Александров.

Это четвёртый проигрыш латвийского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 23 декабря в гостях встретится с нижегородским «Торпедо», а «Динамо» 26 декабря в Минске — с белорусскими одноклубниками.