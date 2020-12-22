Тренер «Йокерита»: 53 броска должны нас чему-то научить перед матчем с «Динамо»

Тренер «Йокерита» Пекка Кангасалуста подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:2).

«Неплохое начало матча, имели моменты, да и в целом играли хорошо. Не использовали свои возможности, что в итоге и привело к поражению.



Статистика говорит сама за себя: мы нанесли 53 броска в створ ворот, несколько раз попадали в штанги и перекладины. Думаю, это должно нас кое-чему научить перед завтрашним матчем (с московским «Динамо». — Прим. «Чемпионата»)», – цитирует Кангасалусту пресс-служба КХЛ.

Финский специалист исполнял обязанности главного тренера «шутов» ввиду вынужденного отсутствия на тренерской скамейки Лаури Марьямяки. «Йокерит» проводил матч с «Витязем» усечённым составом из-за новой вспышки коронавируса в клубе.