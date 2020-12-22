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«Динамо Мск» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
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Тренер «Йокерита»: 53 броска должны нас чему-то научить перед матчем с «Динамо»

Тренер «Йокерита»: 53 броска должны нас чему-то научить перед матчем с «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Йокерита» Пекка Кангасалуста подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:2).

«Неплохое начало матча, имели моменты, да и в целом играли хорошо. Не использовали свои возможности, что в итоге и привело к поражению.

Статистика говорит сама за себя: мы нанесли 53 броска в створ ворот, несколько раз попадали в штанги и перекладины. Думаю, это должно нас кое-чему научить перед завтрашним матчем (с московским «Динамо». — Прим. «Чемпионата»)», – цитирует Кангасалусту пресс-служба КХЛ.

Финский специалист исполнял обязанности главного тренера «шутов» ввиду вынужденного отсутствия на тренерской скамейки Лаури Марьямяки. «Йокерит» проводил матч с «Витязем» усечённым составом из-за новой вспышки коронавируса в клубе.

Из-за коронавируса «Йокерит» проведёт матч с «Витязем» в усечённом составе
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