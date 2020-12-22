Голдобин: какие обиды могут быть на ЦСКА? Таков хоккейный бизнес, мне пришлось уйти

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал уход из ЦСКА, в составе которого он начинал нынешний сезон.
«Какие могут быть обиды на ЦСКА? Я же не маленький ребёнок. Таков хоккейный бизнес, мне пришлось уйти, ничего не поделать. Но ведь сейчас я тоже в хорошей команде. Расстались с «армейцами» нормально. Получилась комичная ситуация. Дело в том, что я даже с ребятами не увиделся. Тренировался на другом катке, затем очень быстро решился вопрос с моим переходом в «Металлург».
Отношения с Никитиным? Я не видел никакой недоброжелательности к себе. Мы с Игорем Валерьевичем разговаривали, он подталкивал меня вперёд. Расстались в хороших отношениях, ничего плохого про этого человека я сказать не могу.
Что не получилось? У «армейцев» немножко другой хоккей. Я пытался привыкнуть, долго не забивал, шайба буквально не шла в ворота. Потом постепенно начал набирать очки. Мог сыграть лучше, у меня есть претензии к себе, но в общем плане выкладывался на полную. Причём, как на льду, так и вне льда. Я знаю свои возможности и знаю, на что способен», — сказал Голдобин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 22 декабря 2020
-
10:00
-
09:36
-
09:15
-
08:51
-
08:31
-
08:25
-
08:11
-
08:00
-
03:07
- 21 декабря 2020
-
23:52
-
23:43
-
23:09
-
22:59
-
22:48
-
22:39
-
21:43
-
21:34
-
21:24
-
21:13
-
20:50
-
20:28
-
20:00
-
19:27
-
19:20
-
19:18
-
19:11
-
18:52
-
18:26
-
17:44
-
16:57
-
16:48
-
15:55
-
15:32
-
15:15
-
14:53