Голдобин: какие обиды могут быть на ЦСКА? Таков хоккейный бизнес, мне пришлось уйти

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал уход из ЦСКА, в составе которого он начинал нынешний сезон.

«Какие могут быть обиды на ЦСКА? Я же не маленький ребёнок. Таков хоккейный бизнес, мне пришлось уйти, ничего не поделать. Но ведь сейчас я тоже в хорошей команде. Расстались с «армейцами» нормально. Получилась комичная ситуация. Дело в том, что я даже с ребятами не увиделся. Тренировался на другом катке, затем очень быстро решился вопрос с моим переходом в «Металлург».

Отношения с Никитиным? Я не видел никакой недоброжелательности к себе. Мы с Игорем Валерьевичем разговаривали, он подталкивал меня вперёд. Расстались в хороших отношениях, ничего плохого про этого человека я сказать не могу.

Что не получилось? У «армейцев» немножко другой хоккей. Я пытался привыкнуть, долго не забивал, шайба буквально не шла в ворота. Потом постепенно начал набирать очки. Мог сыграть лучше, у меня есть претензии к себе, но в общем плане выкладывался на полную. Причём, как на льду, так и вне льда. Я знаю свои возможности и знаю, на что способен», — сказал Голдобин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.