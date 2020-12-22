«Всё равно зарабатываю нормальные деньги». Новый вызов Голдобина

Новичок магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин – об опыте Воробьёва, карьере в НХЛ, расставании с ЦСКА и с советами Подколзину.

25-летний российский нападающий Николай Голдобин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» рассказал о своём переходе из ЦСКА в магнитогорский «Металлург». Также форвард вспомнил своё выступление в Северной Америке, оценил будущие шансы Василия Подколзина закрепиться в системе «Ванкувер Кэнакс» и объяснил, как прошло расставание с «армейской» командой и её главным тренером Игорем Никитиным.

«Контракт с Голдобиным — ошибка». Год назад он был не нужен «Ванкуверу», сейчас — ЦСКА Ещё один талантливый форвард не может найти себя.

«Нужно много работать и следовать правилам и системе Воробьёва»

— Какие первые впечатления после перехода в «Металлург»?

— Здесь прикольно, мне всё нравится. Созданы все условия для хоккея, классная команда. Уже успел провести с ребятами несколько тренировок. С нетерпением жду, когда смогу дебютировать за свою новую команду.

— Магнитогорск после Москвы кажется маленьким городом?

— Конечно, Магнитогорск намного меньше, но я не жалуюсь. Я приехал сюда не гулять, а играть в хоккей.

— Как вам работа с главным тренером Ильёй Воробьёвым?

— Он очень сильный тренер. Илья Петрович сказал, что ждёт от меня хорошей игры и надеется, что я буду помогать команде. Мне нужно много работать и следовать правилам и системе Воробьёва.

— Воробьёв – опытный тренер…

— Да, я прекрасно об этом осведомлён. Илья Петрович – очень опытный и требовательный специалист. С удовольствием прислушаюсь ко всем его советам и установкам.

«Кисть прошла, пять недель ничего не мог ей делать»

— Как ваше самочувствие после травмы?

— Кисть прошла. Подкачиваю её, тренируюсь, чтобы всё было в норме. Пять недель ничего не мог ей делать, но сейчас уже всё хорошо.

— С кем из уральского клуба вы были знакомы?

— Знаю Прохоркина, Плотникова, Архипа Неколенко, с которым мы вместе играли за «Крылья Советов». Приняли меня в команде хорошо, никаких проблем не возникло. Клуб уже снял мне квартиру, в ней есть всё самое необходимое.

— Главное, чтобы Wi-Fi был.

— Это точно (смеётся). Можно играть на PlayStation.

— Во что играете?

— В последнюю версию Call of Duty. Играем по сети с друзьями из Москвы. Садимся три-четыре человека и рубимся.

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«Неприятно терять в финансовом плане, но самое главное для меня – выйти на прежний уровень»

— На ЦСКА никаких обид не осталось?

— Какие могут быть обиды? Я же не маленький ребёнок. Таков хоккейный бизнес, мне пришлось уйти, ничего не поделать. Но ведь сейчас я тоже в хорошей команде. Расстались с «армейцами» нормально.

— С главным тренером «армейцев» Игорем Никитиным попрощались?

— Получилась комичная ситуация. Дело в том, что я даже с ребятами не увиделся. Тренировался на другом катке, затем очень быстро решился вопрос с моим переходом в «Металлург».

— Отношения между вами и главным тренером были нормальными?

— Да, я не видел никакой недоброжелательности к себе. Мы с Игорем Валерьевичем разговаривали, он подталкивал меня вперёд. Расстались в хороших отношениях, ничего плохого про этого человека я сказать не могу.

— У вас был контракт с ЦСКА до 30 апреля 2022 года, а теперь с «Магниткой» до 30 апреля 2021 года, да и зарплата снизилась. Тяжело было двигаться?

— Нет, всё равно зарабатываю нормальные деньги. Конечно, неприятно терять в финансовом плане, но самое главное для меня – выйти на прежний уровень. Хочется подняться на хоккейную вершину.

— Почему у вас не получилось в ЦСКА?

— У «армейцев» немножко другой хоккей. Я пытался привыкнуть, долго не забивал, шайба буквально не шла в ворота. Потом постепенно начал набирать очки. Мог сыграть лучше, у меня есть претензии к себе, но в общем плане выкладывался на полную. Причём, как на льду, так и вне льда. Я знаю свои возможности и знаю, на что способен.

— Вас сильно подвела травма…

— Да, первый раз в жизни получил серьёзную травму. Помню, как это было. Забросил шайбу «Спартаку» в первом периоде, затем врезался в игрока. Неудачно сложилась кисть, но на уколах доиграл матч. Было так больно, что не мог сжать клюшку. После игры сделал снимок и понял, что у меня перелом.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Мне больше нравится канадский стиль, когда всё делается быстро»

— Перед приездом в Россию вы долгое время играли в системе «Ванкувера», в прошлом сезоне выступая за «Ютику». В чём различия между АХЛ и КХЛ?

— Различия, конечно, заметны. Русский хоккей отличается от канадского стиля. Я восемь лет провёл за океаном. Мне больше нравится канадский стиль, когда всё делается быстро.

— Но в канадском стиле и силовой игры хватает.

— Да, там каждый пытается сыграть в тело, ударить. Но я обычно никого не бью (смеётся).

— За вас, наверное, это делал защитник «Ак Барса» Андрей Педан, который в своё время вместе с вами выступал за «Ютику»?

— Да, он защищал меня (смеётся). Мы с Андреем уже и в России виделись, общались. Поддерживаем хорошие отношения.

— «Ванкувер» задрафтовал Василия Подколзина. Что нужно сделать молодому игроку, чтобы заиграть в системе «Кэнакс»?

— Василий – трудолюбивый парень. В этой системе либо ты техничный игрок, либо тот, кто играет в меньшинстве и выполняет черновую работу. Думаю, Подколзин сможет подстроиться. Главное, чтобы в него поверили. Конечно, будет тяжело. Верю в Васю, желаю ему всего лучшего.

Подколзин – в топ-10 драфта НХЛ. Его выбрал клуб, где блистали Буре и Могильный Василий Подколзин стал первым россиянином в истории, выбранным «Ванкувером» в первом раунде.

«Хочется себя попробовать в сборной даже на маленьких турнирах»

— Николай, какие у вас впечатления от последних сезонов, проведённых в Северной Америке?

— Отыграл неплохой сезон-2018/2019. Набрал почти 30 очков (27, 7+20. – Прим. «Чемпионата»), а потом меня спустили в «Ютику». Причём, прямо с кемпа, не дали сыграть ни одной встречи. Я даже не понял, в чём дело. В итоге целый год выступал за «Ютику», поднимали в «Ванкувер» всего на один матч.

— Похоже, у «Кэнакс» очередная перестройка.

— У меня такое ощущение, что они каждый год перестраиваются.

— Это началось после уходов братьев Седин.

— Да, шведы были лидерами и главными звёздами команды.

— По Павлу Буре в городе до сих пор ностальгируют?

— Да, Буре в Ванкувере по-прежнему легенда. У многих канадских болельщиков он любимый игрок. Мне тоже нравится манера его игры. Павла очень уважают, не зря ведь его номер вывели из обращения и подняли под своды арены.

— Вы не исключаете, что когда-нибудь ещё вернётесь в НХЛ?

— Пока мои мысли только о «Металлурге». Это мой новый клуб, я получил новые эмоции. Надеюсь, что в плей-офф пройдём далеко.

— Вы ни разу не сыграли за сборную России. Есть желание попробовать?

— Следил за играми сборной России на Кубке Первого канала. Конечно, мне хочется себя попробовать в сборной даже на таких маленьких турнирах. Опыта в этом плане у меня пока нет, но буду стараться и надеяться на лучшее.

— Ваш бывший агент Игорь Ларионов совсем возглавил молодёжную сборную. Вы поддерживаете с общение?

— Недавно поздравил Игоря Николаевича с 60-летием. Он сейчас сильно занят, мы стали меньше общаться. Раньше, как вы правильно заметили, он был моим агентом, а теперь у него своя работа, а у меня продолжается карьера хоккеиста.