Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков взял под опеку орла-могильника из московского зоопарка, сообщается в телеграм-канале «Мутко против».
«Новости о животных. Хоккеист «Автомобилиста» Сергей Шумаков взял под опеку орла-могильника из московского зоопарка. Теперь он будет перечислять часть зарплаты на содержание птицы. К слову, у Шумакова давно была идея взять под патронаж животное из зоопарка и в итоге после некоторых раздумий выбор пал на хищную птицу. По словам самого Шумакова, именно с орлом он ассоциирует свою игру — резкое нападение и без шансов для соперника. Кстати, табличка с фамилией Сергея уже появилась на вольере с орлом», — сказано в сообщении.
28-летний Шумаков стал игроком уральского клуба в начале декабря в результате обмена с «Авангардом». В нынешнем сезоне он провёл 30 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков.
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