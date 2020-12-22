Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков взял под опеку орла-могильника из московского зоопарка, сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

«Новости о животных. Хоккеист «Автомобилиста» Сергей Шумаков взял под опеку орла-могильника из московского зоопарка. Теперь он будет перечислять часть зарплаты на содержание птицы. К слову, у Шумакова давно была идея взять под патронаж животное из зоопарка и в итоге после некоторых раздумий выбор пал на хищную птицу. По словам самого Шумакова, именно с орлом он ассоциирует свою игру — резкое нападение и без шансов для соперника. Кстати, табличка с фамилией Сергея уже появилась на вольере с орлом», — сказано в сообщении.

28-летний Шумаков стал игроком уральского клуба в начале декабря в результате обмена с «Авангардом». В нынешнем сезоне он провёл 30 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков.