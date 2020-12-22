Крикунов: «Динамо» готовилось к одному матчу с «Йокеритом», а будет совсем другой

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом», а также рассказал о потерях в составе.

«Многие игроки у нас были вызваны в сборную. Поэтому больше готовились под первый матч, под «Йокерит», рассчитывая, что они будут в полном составе. Но в итоге, как вы знаете, они приехали в усечённом составе. То есть получилось так, что готовились мы к одному матчу, а будет совсем другой. Они, наверное, будут играть как вчера с «Витязем». Мы поединок в Подольске, конечно, посмотрели. Те ребята, которые оставались в расположении клуба, прошли хорошую подготовку. А те, кто в сборных был, конечно, у них всё немного иначе.

Потеряли мы Линдберга. Ещё и Панкратова потеряли. А ведь центральных нападающих у нас и так нет. Думаем привлекать молодёжь. Рашевский? Он неплохой игрок, двигательно одарённый парень. А каков он будет в игре — посмотрим. Думаю, дадим ему шанс в ближайших матчах», — цитирует Крикунова пресс-служба московского клуба.