Президент «Бостона»: Хара ждёт расписания сезона, которое может повлиять на его решение

Президент «Бостон Брюинз» Кэм Нили сообщил, что с будущим капитана команды Здено Хары пока нет определённости. 43-летний словак по-прежнему находится в статусе неограниченно свободного агента.
«Мы ещё с этим разбираемся. Думаю, что Хара ждёт расписания сезона, которое может повлиять на его решение. Наверное, это зависит от его собственных ощущений, насколько он будет способен помочь. А мы будем с ним согласны. Будет ли ему комфортно в той роли, которую он себе представляет?
Сейчас сложное время для всех, ведь был длинный перерыв, а сборы будут короткими. И потом надо будет сразу начать насыщенный сезон с многочисленными спаренными матчами. Ведь за 116 дней нам предстоит сыграть 56 матчей. Так что в решение вопроса вовлечено множество факторов.
Мы бы хотели взглянуть на молодых леворуких защитников из нашей системы. Возможно, кто-то будет готов сделать шаг вперёд. Мы однозначно уважаем Здено и всё, что он сделал для нашего клуба, все его достижения и поступки как на льду, так и вне его», – цитирует Нили пресс-служба НХЛ.
- 22 декабря 2020
-
14:25
-
14:10
-
13:51
-
13:32
-
13:10
-
12:56
-
12:06
-
12:02
-
11:53
-
11:25
-
11:00
-
10:41
-
10:25
-
10:00
-
09:36
-
09:15
-
08:51
-
08:31
-
08:25
-
08:11
-
08:00
-
03:07
- 21 декабря 2020
-
23:52
-
23:43
-
23:09
-
22:59
-
22:48
-
22:39
-
21:43
-
21:34
-
21:24
-
21:13
-
20:50
-
20:28
-
20:00