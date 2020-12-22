Президент «Бостона»: Хара ждёт расписания сезона, которое может повлиять на его решение

Президент «Бостон Брюинз» Кэм Нили сообщил, что с будущим капитана команды Здено Хары пока нет определённости. 43-летний словак по-прежнему находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Мы ещё с этим разбираемся. Думаю, что Хара ждёт расписания сезона, которое может повлиять на его решение. Наверное, это зависит от его собственных ощущений, насколько он будет способен помочь. А мы будем с ним согласны. Будет ли ему комфортно в той роли, которую он себе представляет?



Сейчас сложное время для всех, ведь был длинный перерыв, а сборы будут короткими. И потом надо будет сразу начать насыщенный сезон с многочисленными спаренными матчами. Ведь за 116 дней нам предстоит сыграть 56 матчей. Так что в решение вопроса вовлечено множество факторов.



Мы бы хотели взглянуть на молодых леворуких защитников из нашей системы. Возможно, кто-то будет готов сделать шаг вперёд. Мы однозначно уважаем Здено и всё, что он сделал для нашего клуба, все его достижения и поступки как на льду, так и вне его», – цитирует Нили пресс-служба НХЛ.