Агент Хары сообщил, что в услугах 43-летнего защитника заинтересовано более 20 команд НХЛ

Хоккейный агент Мэтт Китор, представляющий интересы словацкого защитника Здено Хары, рассказал о будущем своего клиента. 43-летний словак по-прежнему находится в статусе неограниченно свободного агента.
«Ко мне обратились более 20 команд, но сейчас он сосредоточен на переговорах с «Бостоном». Он всё ещё может завершить карьеру, но, кажется, заинтересован в том, чтобы её продолжить, если всё пойдёт правильно», – цитирует Китора пресс-служба НХЛ.
Хара провёл в «Бостоне» последние 14 сезонов и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2011 году. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+26". В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами.
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