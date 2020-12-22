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Экс-форвард московского «Динамо» и «Спартака» Карсумс продолжит карьеру в Германии

Экс-форвард московского «Динамо» и «Спартака» Карсумс продолжит карьеру в Германии
Хоккей / КХЛ 0

Известный латвийский нападающий Мартиньш Карсумс заключил контракт с «Крефельдом», сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Прошлый сезон Карсумс провёл в составе московского «Спартака». 30 апреля его контракт подошёл к концу, после чего он покинул столичный клуб. В минувшем регулярном чемпионате Мартиньш провёл 52 матча, в которых забросил 11 шайб и сделал 11 результативных передач. В плей-офф Карсумс сыграл шесть матчей, набрав 1 (0+1) очко.

В межсезонье ходили слухи о возможном возвращении игрока в рижское «Динамо», за которое он играл с 2010 по 2013 год, но этого перехода не произошло. Также за карьеру в КХЛ 34-летний нападающий защищал цвета московского «Динамо».

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