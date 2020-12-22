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Вяч. Ушенин: сразу начали тренироваться в звене с Ли. Сегодня вроде сыграли неплохо

Вяч. Ушенин: сразу начали тренироваться в звене с Ли. Сегодня вроде сыграли неплохо
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сибири» Вячеслав Ушенин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:2).

«Хороший матч, мы хорошо работали, хорошо начали. В конце маленько сбавили, но довели игру до победы. Главное — это победа. Насколько быстро вернулась «химия» с Олегом Ли? Мы сразу начали тренироваться вместе, маленько покатались вместе. Сейчас хорошо двигаемся, подсказываем друг другу. Вроде неплохо сыграли сегодня.

Насколько схемы «Сибири» отличаются от схем «Амура»? Сейчас хоккей, в принципе, одинаковый везде. Схемы отличаются, но не настолько, чтобы в них можно было запутаться или что-то кардинально менять. В принципе, всё просто», — передаёт слова Ушенина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Сибирь» прервала четырёхматчевую серию поражений, дома обыграв «Амур»
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