Брагин: информация о том, что СКА ищет варианты обмена, — провокация накануне матча

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 Б).
«Очень хороший матч с нашей стороны, сыграли агрессивно, все три периода придерживались этой линии. Сто процентов, что шансов у противника не было, а у нас были хорошие моменты. Но ведя в концовке — 3:1, пропустили необязательные голы. Главное, что это нас не надломило, играли до конца, выиграли по буллитам и рады победе.
Практически с начала сезона мы играем в агрессивно-атакующий хоккей. Иногда не получается, но многое зависит от физического состояния. Сейчас мы отдохнули, поработали, в плане физики всё было нормально.
Кетов не играл, потому что приболел. Галимов играл в полной маске из-за повреждения, которое у него было. Надо больше давать бросать по воротам Хелльберга, чтобы он увереннее себя чувствовал? А как вы себе это представляете? Запустить противника в свою зону и дать ему бросать? Это несерьёзный вопрос.
Не знаю, откуда информация о том, что СКА ищет варианты обмены. Это какая-то провокация накануне матча, никаких обменов не ищем. Дальше идём с тем составом, который есть», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 22 декабря 2020
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