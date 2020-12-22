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Сикора: то, что сейчас происходит в Беларуси, — это варварство. Там не может быть ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сикора: то, что сейчас происходит в Беларуси, — это варварство. Там не может быть ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Бывший главный тренер минского «Динамо» Марек Сикора призвал забрать у Беларуси право на проведение ЧМ-2021.

«Это возмутительно. То, что сейчас происходит в Беларуси, — это варварство. Они бьют и сажают за решетку людей. Там не может быть чемпионата мира. Я совершенно не понимаю, о чём хотел поговорить с Лукашенко глава ИИХФ Рене Фазель.

Увенчаются ли протесты в Беларуси успехом? Мне очень жаль, но я не думаю, что Россия это допустит. Россия не позволит демократии просто приблизиться к своим границам», — приводит слова Сикоры Tut.by.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.

Белорусские спортсмены обратились к Фазелю с просьбой не проводить в Минске чемпионат мира
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