Сикора: то, что сейчас происходит в Беларуси, — это варварство. Там не может быть ЧМ

Бывший главный тренер минского «Динамо» Марек Сикора призвал забрать у Беларуси право на проведение ЧМ-2021.

«Это возмутительно. То, что сейчас происходит в Беларуси, — это варварство. Они бьют и сажают за решетку людей. Там не может быть чемпионата мира. Я совершенно не понимаю, о чём хотел поговорить с Лукашенко глава ИИХФ Рене Фазель.

Увенчаются ли протесты в Беларуси успехом? Мне очень жаль, но я не думаю, что Россия это допустит. Россия не позволит демократии просто приблизиться к своим границам», — приводит слова Сикоры Tut.by.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.