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Скабелка: Пулккинен получил повреждение на сборе, поэтому не смог принять участие

Скабелка: Пулккинен получил повреждение на сборе, поэтому не смог принять участие
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:1) и ответил на вопрос об отсутствии в составе финского форварда Теэму Пулккинена.

«Давно не играли, длинная пауза была, которую посвятили работе. В начале не хватало игрового тонуса, потом вкатились и пошли моменты. В третьем периоде небрежности в передачах привели к тому, что «Северсталь» сравняла счёт. Важная победа была для нас во всех отношениях. Пулккинен получил повреждение на сборе, поэтому не смог принять участие», — цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал защитник «Локомотива» Алексей Марченко, он забросил победную шайбу в концовке третьего периода. Голкипер хозяев Эдди Паскуале отразил 26 бросков. Единственный гол «Северстали» забил Адам Лишка.

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