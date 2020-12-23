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Разин: тяжёлое поражение. «Северсталь» наработала на ничейку, но несчастный случай

Разин: тяжёлое поражение. «Северсталь» наработала на ничейку, но несчастный случай
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:2).

«Тяжёлое поражение, лучше 0:5 проиграть, чем так. Такие матчи психологически тяжело переносятся, играли хорошо с соперником с большими задачами. Играли не хуже, на ничейку наработали, но несчастный случай. Работаем дальше», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал защитник «Локомотива» Алексей Марченко, он забросил победную шайбу в концовке третьего периода. Голкипер хозяев Эдди Паскуале отразил 26 бросков. Единственный гол «Северстали» забил Адам Лишка.

Таким образом, прервалась пятиматчевая победная серия череповецкого клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 25 декабря дома встретится с «Сочи», а «Северсталь» 24 декабря в Санкт-Петербурге — со СКА.

«Локомотив» обыграл «Северсталь», прервав пятиматчевую серию побед череповчан
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