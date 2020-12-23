Разин: тяжёлое поражение. «Северсталь» наработала на ничейку, но несчастный случай

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:2).
«Тяжёлое поражение, лучше 0:5 проиграть, чем так. Такие матчи психологически тяжело переносятся, играли хорошо с соперником с большими задачами. Играли не хуже, на ничейку наработали, но несчастный случай. Работаем дальше», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.
Одним из главных героев встречи стал защитник «Локомотива» Алексей Марченко, он забросил победную шайбу в концовке третьего периода. Голкипер хозяев Эдди Паскуале отразил 26 бросков. Единственный гол «Северстали» забил Адам Лишка.
Таким образом, прервалась пятиматчевая победная серия череповецкого клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 25 декабря дома встретится с «Сочи», а «Северсталь» 24 декабря в Санкт-Петербурге — со СКА.
- 23 декабря 2020
-
08:09
-
08:04
-
07:56
-
03:59
-
01:33
-
01:14
- 22 декабря 2020
-
23:54
-
23:46
-
23:40
-
23:26
-
23:00
-
22:42
-
22:37
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:20
-
22:14
-
22:03
-
21:50
-
21:42
-
21:30
-
21:16
-
20:30
-
20:25
-
20:17
-
20:12
-
20:03
-
19:28
-
19:24
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:44
-
18:42