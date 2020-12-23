Финалист Кубка Стэнли в составе «Вегаса» Дерик Энгелланд объявил о завершении карьеры

Защитник «Вегас Голден Найтс» Дерик Энгелланд объявил о завершении карьеры, сообщается на официальном сайте НХЛ.

38-летний игрок провёл последние три сезона в «Голден Найтс». В 2018 году он дошёл с «Вегасом» до финала Кубка Стэнли. По итогам сезона получил приз Марка Мессье за лидерские качества. Он был альтернативным капитаном и получил приз Кларенса Кэмпбелла после того, как «Вегас» победил в финале Западной конференции.

Также в НХЛ он выступал за «Питтсбург Пингвинз» и «Калгари Флэймз». В общей сложности в лиге в его активе 671 матч и 127 (30+97) очков при 579 минутах штрафного времени. В 55 кубковых матчах на его счету 5 (0+5) баллов.

Отмечается, что Энгелланд остаётся в структуре «рыцарей». Он будет работать в благотворительном фонде «Вегаса» в качестве специального помощника владельца клуба Билла Фоли.