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Шабловский: дни рождения никогда не бывают лёгкими

Шабловский: дни рождения никогда не бывают лёгкими
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Спартака» Захар Шабловский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:3).

«Дни рождения никогда не бывают лёгкими. Просто не реализовали свои моменты в отличие от соперника. Вначале были быстрее и мобильнее. Будем стараться завтра порадовать своих болельщиков. Сил на завтрашний матч полно», — цитирует Шабловского пресс-служба КХЛ.

Шайбы в составе победителей забросили Станислав Галиев, Тревор Мёрфи и Найджел Доус. Самым результативным игроком встречи стал Стефан Да Коста, в его активе 3 (0+3) очка. Третий шат-аут в сезоне у голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова, отразившего 33 броска.

Это седьмая кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 23 декабря дома встретится с подольским «Витязем», а «Ак Барс» на следующий день в Москве — со столичным «Динамо».

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