Знарок — о 0:3 с «Ак Барсом»: чтобы выигрывать матчи, нужно забить хотя бы пару голов

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:3).
«Чтобы выигрывать матчи нужно забить хотя бы пару голов, в первом периоде остались втроем пропустили шайбу. Второй гол с чисто проигранного вбрасывания. Моменты были, по движению было неплохо, но нужно забивать», — цитирует Знарка пресс-служба КХЛ.
Шайбы в составе победителей забросили Станислав Галиев, Тревор Мёрфи и Найджел Доус. Самым результативным игроком встречи стал Стефан Да Коста, в его активе 3 (0+3) очка. Третий шат-аут в сезоне у голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова, отразившего 33 броска.
Это седьмая кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 23 декабря дома встретится с подольским «Витязем», а «Ак Барс» 24 декабря в Москве — со столичным «Динамо».
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