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Фридман: «Тампа» активизировала переговоры с «Детройтом» по обмену Джонсона

Фридман: «Тампа» активизировала переговоры с «Детройтом» по обмену Джонсона
Хоккей / НХЛ 0

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» активизировал переговоры с «Детройт Ред Уингз» по обмену Тайлера Джонсона.

Контракт 30-летнего американца со средней зарплатой в $ 5 млн рассчитан ещё на четыре года. «Молнии» готовы поменять его на игрока, которого они потом смогут поместить в список травмированных, чтобы его контракт не учитывался в платёжной ведомости.

После заключения контрактов с Эриком Чернаком и Яном Руттой платёжная ведомость «молний» равна $ 87,65 млн. Потолок зарплат в НХЛ на следующий сезон составляет $ 81,5 млн. Таким образом, обладатель Кубка Стэнли превышает допустимый лимит на $ 6,15 млн, при этом среди ограниченно свободных агентов продолжает оставаться один из ключевых игроков чемпионской команды Энтони Чирелли.

«Тампа» превышает потолок зарплат на $ 6,15 млн, при этом не подписан контракт с Чирелли
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