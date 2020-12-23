Песонен подписал контракт с «Ак Барсом» до конца сезона. Финн — седьмой легионер казанцев

Финский нападающий Харри Песонен официально подписал контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».



Отмечается, что соглашение будет рассчитано до конца сезона.



В нынешнем сезоне 32-летний финский форвард дебютировал в КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга». В 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач при нейтральном показателе полезности и 16 минутах штрафного времени. 10 декабря контракт с хоккеистом был расторгнут.



В казанском клубе Харри станет седьмым легионером. За «Ак Барс» уже выступают Адам Рейдеборн, Микаэль Викстранд, Тревор Мёрфи, Стефан Да Коста и Патрис Кормье. Всё ещё на контракте с казанским клубом находится и Джастин Азеведу, который недавно улетел в Канаду и, скорее всего, покинет «Ак Барс».

Источник: экс-форвард «Магнитки» Харри Песонен станет седьмым легионером в «Ак Барсе»