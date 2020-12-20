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Источник: экс-форвард «Магнитки» Харри Песонен станет седьмым легионером в «Ак Барсе»

Источник: экс-форвард «Магнитки» Харри Песонен станет седьмым легионером в «Ак Барсе»
Хоккей / КХЛ 0

Финский нападающий 32-летний Харри Песонен продолжит карьеру в «Ак Барсе», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Соглашение будет рассчитано до конца сезона.

В нынешнем сезоне финский форвард дебютировал в КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга». В 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач при нейтральном показателе полезности и 16 минутах штрафного времени. 10 декабря контракт с хоккеистом был расторгнут.

В казанском клубе Харри станет седьмым легионером. За «Ак Барс» уже выступают Адам Рейдеборн, Микаэль Викстранд, Тревор Мёрфи, Стефан Да Коста и Патрис Кормье. На контракте с казанским клубом находится и Джастин Азеведу, недавно улетевший в Канаду.

Источник: Джастин Азеведу покинул расположение «Ак Барса» с разрешения казанского клуба
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