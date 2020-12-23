«Тампа» продлила контракт с Александром Волковым на один год и $ 700 тыс.
Российский нападающий Александр Волков подписал односторонний контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщается на официальном сайте команды.
Сумма соглашения составит $ 700 тыс., контракт будет рассчитан на один сезон.
В минувшем сезоне 23-летний форвард провёл за «Тампу» в регулярном чемпионате девять матчей и набрал 1 (0+1) очко, заработав показатель полезности «-6». В победном плей-офф российский нападающий сыграл один матч, приняв участие в финале Кубка Стэнли с «Даллас Старз». Волков вышел на лёд в шестом матче финальной серии и заработал удаление на победный гол «молний». Большую часть сезона Волков провёл в АХЛ в фарм-клубе «Сиракьюз». Там он принял участие в 46 матчах и набрал 30 (9+21) очков.
Александр Волков подпишет однолетний односторонний контракт с «Тампой» на $ 700 тыс.
Рекомендуем вам
- 23 декабря 2020
-
19:42
-
19:29
-
19:23
-
18:28
-
17:45
-
17:34
-
17:30
-
16:59
-
16:17
-
15:35
-
15:10
-
14:47
-
14:21
-
14:00
-
13:43
-
13:30
-
13:01
-
12:55
-
12:42
-
12:30
-
12:11
-
12:00
-
11:35
-
11:01
-
10:40
-
10:25
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:01
-
08:35
-
08:09
-
08:04
-
07:56
-
03:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам