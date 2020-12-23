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Хартли: Старченко нанёс Покке прямой удар в голову. Возможно, у Вилле сотрясение

Хартли: Старченко нанёс Покке прямой удар в голову. Возможно, у Вилле сотрясение
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги очередного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:3).

«Нелегкое выдалось начало, «Барыс» отлично разыграл большинство и забил. Впоследствии нам удалось сравнять счёт, но мы не катались так хорошо, как могли бы и как обычно это делаем. Потом мы пропустили ещё одну шайбу.

Нельзя назвать этот матч отличным с нашей стороны. Мы просто сами себе не дали шансов на победу, но и «Барыс» приехал, чтобы работать, и они заслужили победу.

Что касается Покки, то Старченко нанёс ему прямой удар в голову. Возможно, у Вилле сотрясение, но пока неизвестно.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Что касается Шарипзянова, то он просто выбыл в ходе матча, такое случается», — приводит слова Хартли Sport.kz.

«Авангард» потерпел третье поражение в четырёх матчах, уступив «Барысу»
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