Хартли: Старченко нанёс Покке прямой удар в голову. Возможно, у Вилле сотрясение

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги очередного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:3).
«Нелегкое выдалось начало, «Барыс» отлично разыграл большинство и забил. Впоследствии нам удалось сравнять счёт, но мы не катались так хорошо, как могли бы и как обычно это делаем. Потом мы пропустили ещё одну шайбу.
Нельзя назвать этот матч отличным с нашей стороны. Мы просто сами себе не дали шансов на победу, но и «Барыс» приехал, чтобы работать, и они заслужили победу.
Что касается Покки, то Старченко нанёс ему прямой удар в голову. Возможно, у Вилле сотрясение, но пока неизвестно.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Что касается Шарипзянова, то он просто выбыл в ходе матча, такое случается», — приводит слова Хартли Sport.kz.
- 23 декабря 2020
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