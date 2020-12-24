Подколзин: отдали инициативу во второй половине матча, нужно разобрать ошибки

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение от сборной Канады (0:1) в контрольном матче перед стартом МЧМ-2021.



«Первая игра за долгое время. Есть над чем поработать, есть что улучшить. Соперник хороший.



Преимущество перешло к канадцам в середине матча? Да, мы отдали инициативу. Может быть, не вышли на пик физического состояния. Учтём, разберём игру, разберём свои ошибки и с хорошей игрой войдём в турнир.



Опасные моменты возникали только с контратак? Нужно улучшать позиционную атаку. Надо доводить шайбу до ворот. Мы умеем это делать. Было много сумбура, но необходимо успокоиться, день у нас есть. В обороне хорошо играли, в позиционной, несмотря на то, что канадцы много владели шайбой. Но можем ещё лучше, нужно не давать сопернику реализовывать моменты», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Сборная России с минимальным счётом уступила Канаде в выставочной игре перед МЧМ-2021