Канада U20 — Россия U20: видеообзор контрольного матча перед стартом МЧМ-2021

В Эдмонтоне (Канада) состоялась выставочная встреча перед стартом молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными России и Канады. Победу в матче одержали «кленовые листья» — 1:0.

Счёт в матче был открыт лишь в третьем периоде: 18-летний защитник сборной Канады Джейми Драйсдейл точным броском поразил девятку ворот Артура Ахтямова. Результативные передачи на свой счёт записали Коннор Макмайкл и Коул Перфетти.

Права на видео принадлежат IIHF. Обзор лучших моментов матча можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.