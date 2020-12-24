«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: опубликованы составы команд
«Автомобилист» и уфимский «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 24 декабря. Начало — в 17:00 мск.
«Автомобилист»:
Коварж (Гросс),
Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Секстон;
Дженоуэй — Зборовский, Шумаков — Холланд — Мэйсек;
Березин — Мамкин, Белоусов — Куликов — Бочаров;
Арзамасцев, Суслов, Овчинников — Протапович — Обидин.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Хохряков — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Воробьёв — Плэтт;
Семёнов, Алалыкин, Солодухин — Пименов — Гиматов.
Рекомендуем вам
- 24 декабря 2020
-
16:20
-
15:35
-
15:11
-
14:48
-
14:25
-
14:01
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:13
-
11:53
-
11:26
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:16
-
09:00
-
08:37
-
08:32
-
08:20
-
07:55
-
06:19
-
05:28
-
05:17
-
04:55
-
04:54
-
04:31
-
04:21
-
04:10
-
01:53
-
01:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам