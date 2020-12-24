«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: опубликованы составы команд

«Автомобилист» и уфимский «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 24 декабря. Начало — в 17:00 мск.

«Автомобилист»:

Коварж (Гросс),

Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Секстон;

Дженоуэй — Зборовский, Шумаков — Холланд — Мэйсек;

Березин — Мамкин, Белоусов — Куликов — Бочаров;

Арзамасцев, Суслов, Овчинников — Протапович — Обидин.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Хохряков — Кадейкин — Жарков;

Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Воробьёв — Плэтт;

Семёнов, Алалыкин, Солодухин — Пименов — Гиматов.