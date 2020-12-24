Светлов: обе игры с «Сибирью» были достойными, провалили только один период первого матча
Главный тренер хабаровского «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (2:3 Б).
«Игра в целом была хорошая, быстрая, напряжённая. Не хватило нам удачи в серии буллитов. Много было удалений, два гола пропустили в меньшинстве, из-за этого сбивается ритм игры. Самоотдача была хорошей. Конечно, хотелось бы получить больше, чем одно очко, но это хоккей.
Какая из двух игр против «Сибири» понравилась больше? В первом матче мы провалили первый период, но игра была поплотнее. Второй и третий периоды сыграли достойно. Оба матча получились достойными, за исключением того первого периода первой игры», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Амур»
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