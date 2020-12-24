Лямся: надеюсь, Панин и Воробьёв полетят с «Салаватом» в Новосибирск

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:3).

«Не знаю, почему медленно начали первый период. Отлично сыграли во втором игровом отрезке, в третьем периоде совершили грубые ошибки и уступили в матче. В первой шайбе мы увлеклись в атаке, а потом просто ошиблись. «Авто» хорошо прессинговал, а мы легко расставались с шайбой. Это повлияло на игру.

Что с Паниным и Воробьёвым? Надеюсь, они полетят в Новосибирск. Пока мы не говорили с доктором и игроками. В чём проблема «Салавата» на вбрасываниях? Сегодня проиграли много вбрасываний. Работа всей пятёрки заключается в том, чтобы подбирать шайбу", – приводит слова Лямся «ГорОбзор.Ру».