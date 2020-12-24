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КХЛ присвоила Заку Митчеллу статус неограниченно свободного агента

КХЛ присвоила Заку Митчеллу статус неограниченно свободного агента
Хоккей / КХЛ 0

В ходе рассмотрения спора сторон между «Северсталью» и нападающим Заком Митчеллом Дисциплинарный комитет КХЛ принял решение присвоить хоккеисту статус неограниченно свободного агента, сообщает пресс-служба лиги.

В межсезонье канадский форвард покинул «Нефтехимик» и перешёл в клуб из столицы Латвии. 27-летний Митчелл в нынешнем сезоне провёл 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-7» и шести минутах штрафного времени.

2 декабря рижское «Динамо» отказалось от услуг хоккеиста и поместило его в список отказов, откуда его забрала «Северсталь». Однако Митчелл не захотел подписывать контракт с череповецким клубом.

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