«Динамо» М — «Ак Барс»: Эмиль Гарипов пропустил пять шайб и был заменён
В Москве в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичное «Динамо» принимает казанский «Ак Барс» (2:6, идёт второй период).
Первая половина сложилась у хозяев крайне неудачно — к 9-й минуте второго периода они проигрывали со счётом 2:5. После этого тренерский штаб «Динамо» сменил вратаря — Эмиль Гарипов уступил место в воротах Ивану Бочарову. Казанцы забросили шестую шайбу спустя пять минут после выхода Бочарова.
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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