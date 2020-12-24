«Динамо» М — «Ак Барс»: Эмиль Гарипов пропустил пять шайб и был заменён

В Москве в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичное «Динамо» принимает казанский «Ак Барс» (2:6, идёт второй период).

Первая половина сложилась у хозяев крайне неудачно — к 9-й минуте второго периода они проигрывали со счётом 2:5. После этого тренерский штаб «Динамо» сменил вратаря — Эмиль Гарипов уступил место в воротах Ивану Бочарову. Казанцы забросили шестую шайбу спустя пять минут после выхода Бочарова.

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.