Владимир Крикунов прокомментировал переход Александра Кучерявенко в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал обмен с «Нефтехимиком», в результате которого состав столичного клуба пополнил нападающий Александр Кучерявенко.
«Ну вы видите, что у нас Линдберга нет, ещё и Панкратов заболел. В четвёртом звене играют ребята 2000 и 2001 годов рождения. Да, он получил травму за «Нефтехимик», как раз в матче с нами. Шайба попала ему в голеностоп. Он завтра приедет, и мы будем смотреть», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В нынешнем сезоне 33-летний Кучерявенко отыграл 29 матчей за «Нефтехимик», записав на свой счёт 15 (7+8) баллов при показателе полезности «-1» и 6 минутах штрафного времени. В результате сделки в Нижнекамск отправился нападающий Никита Попугаев.
- 24 декабря 2020
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