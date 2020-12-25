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Якубов — об уходе Азеведу: в сложившейся ситуации не смогли найти другого выхода

Якубов — об уходе Азеведу: в сложившейся ситуации не смогли найти другого выхода
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Джастином Азеведу.

«Ни игрок, ни клуб не хотели такого развития событий, однако в сложившейся ситуации мы не смогли найти другого выхода. Мы расстались в хороших отношениях и благодарим Джастина за его вклад в игру команды за все эти годы, желаем преодолеть трудности и вернуться в хоккей», — цитирует Якубова пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что в начале декабря Азеведу улетел в Канаду — «Ак Барс» отпустил его домой на две недели по семейным обстоятельствам. Канадец должен был вернуться в Казань до конца декабря, но уведомил клуб, что останется в Канаде. Азеведу играл в «Ак Барсе» с 2014 года. В сезоне-2017/2018 он вместе с командой завоевал Кубок Гагарина, став самым ценным игроком в плей-офф.

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