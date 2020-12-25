Федерация хоккея США поделилась ожиданиями от матча с командой России на МЧМ-2021

Федерация хоккея США поделилась ожиданиями от матча национальной команды со сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021 года. Встреча состоится 26 декабря, начало матча — в 5:30 мск.

«Утром сборная США провела традиционное фотографирование. До матча с Россией оставалась ещё одна тренировка и ещё один сон. Игра с россиянами в рождественскую ночь — это первый большой, настоящий матч для американской сборной. На ужин хоккеистам подадут праздничную индейку, ну а затем их ждёт традиционный визит Санта-Клауса. Тренер Стэн Вонг принёс свой костюм Санты, соорудив бороду из ватных медицинских шариков, чтобы поднять парням настроение.



Подготовка к турниру в этом году была просто уникальной. Очень много усилий было потрачено, чтобы простые вещи функционировали и были безопасными. Итак, 25 хоккеистов сборной США начинают турнир матчем с Россией в надежде привезти домой золотые медали», — отмечается на официальном сайте Федерации хоккея США.