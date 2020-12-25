Разин — Кузьменко: не порть себе репутацию среди хоккеистов. В НХЛ такое не приветствуется

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин опубликовал новый пост в «Инстаграме», в котором раскритиковал форварда СКА Андрея Кузьменко после матча между командами, который завершился победой «армейцев» со счётом 2:0.

«Андрей, ты хороший хоккеист. Своей игрой за сборную это доказал. Не порть себе репутацию среди хоккеистов. Ты способен заиграть в НХЛ, но там такие поступки не приветствуются», — написал Разин.

В концовке третьего периода главный тренер «Северстали» получил дисциплинарный штраф до конца игры. Наставник череповчан отреагировал на решение судьи удалить форварда «Северстали» Даниила Вовченко аплодисментами. Даниилу выписали малый штраф за задержку Кузьменко.

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