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ХК «Сочи» заключил контракт с нападающим Павлом Шэном

ХК «Сочи» заключил контракт с нападающим Павлом Шэном
Хоккей / КХЛ 0
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ХК «Сочи» заключил контракт с нападающим Павлом Шэном, сообщается на официальном сайте уфимского клуба. Напомним, ранее в результате обмена с «Салаватом Юлаевым» южане получили права на молодого форварда.

В минувшем сезоне 21-летний форвард выступал в АХЛ за «Провиденс Брюинз» – фарм-клуб «Бостон Брюинз». В регулярном чемпионате АХЛ провёл 35 матчей, набрав 9 (4+5) очков при показателе полезности «+2» и четырёх минутах штрафного времени.

Ранее в КХЛ он выступал за уфимский клуб и «Югру». В сезоне-2018/2019 Шэн отыграл 19 матчей в регулярном чемпионате за «Салават», записав на свой счёт одну результативную передачу.

В 2019 году стал бронзовым призёром МЧМ в составе молодёжной сборной России. В семи матчах турнира забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу. Шэн выбран «Бостоном» на драфте-2018 в седьмом раунде под общим 212-м номером.

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