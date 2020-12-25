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Источник: Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона

Источник: Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона
Хоккей / КХЛ 0

Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что в настоящий момент соглашение – предположительно по схеме «1+1» – ожидает регистрации в Центральном информационном бюро (ЦИБ) КХЛ.

Ковальчук пока не прибыл в Балашиху, где базируется «Авангард».

Напомним, ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).

В КХЛ Ковальчук выступал за СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Агент Ковальчука подтвердил, что Илья близок к заключению контракта с «Авангардом»
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