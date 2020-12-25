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Андрей Разин дисквалифицирован на один матч

Андрей Разин дисквалифицирован на один матч
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин дисквалифицирован на один матч, сообщает официальный сайт КХЛ.

В матче с командой СКА, который состоялся 24 декабря, главный тренер «Северстали» Андрей Разин был удалён до конца матча по п.2.2 ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ. В соответствии с данным пунктом на Разина накладывается автоматическая одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Напомним, что в концовке третьего периода матча со СКА главный тренер «Северстали» получил дисциплинарный штраф до конца встречи. Наставник череповчан отреагировал на решение судьи удалить форварда «Северстали» Даниила Вовченко аплодисментами. Даниилу выписали малый штраф за задержку Кузьменко.

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