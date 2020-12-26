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Сборная России прервала пятиматчевую серию поражений в матчах с США на МЧМ

Сборная России прервала пятиматчевую серию поражений в матчах с США на МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная России обыграла команду США на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей первую победу на турнире в Эдмонтоне.

Таким образом сборная России прервала пятиматчевую серию поражений в матчах с США на МЧМ. Российская команда не могла обыграть принципиального соперника на чемпионатах мира с 2016 года. «Звёздно-полосатые» одержали пять побед подряд, в том числе в трёх случаях американцы обыгрывали Россию на стадии плей-офф.

В составе сборной России дубль оформил Василий Пономарёв, ещё по разу отличились Захар Бардаков и Илья Сафонов. Окончательный счёт установил Егор Чинахов, поразивший пустые ворота американской команды.

Сборная России обыграла команду США в первом матче на МЧМ-2021
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