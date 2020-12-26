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Ларионов — о канадских судьях: у меня нет оснований не верить компетенции людей

Ларионов — о канадских судьях: у меня нет оснований не верить компетенции людей
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов после победы в матче чемпионата мира 2021 года с командой США (5:3) ответил на вопрос о канадских судьях, которые будут обслуживать турнир.

«По судейству не то что много вопросов. Понятно, играем в Канаде, в мире — пандемия, у нас нет другого выбора, мы должны выходить и играть. Насколько знаю канадских арбитров, они судят прилично. У меня нет оснований не верить и сомневаться в качестве и компетенции людей, которые работают на этом чемпионате мира. Они работают достойно», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Команда Игоря Ларионова показала отличный хоккей, но чуть всё не испортила удалениями в конце встречи.
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