Ларионов — о канадских судьях: у меня нет оснований не верить компетенции людей

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов после победы в матче чемпионата мира 2021 года с командой США (5:3) ответил на вопрос о канадских судьях, которые будут обслуживать турнир.

«По судейству не то что много вопросов. Понятно, играем в Канаде, в мире — пандемия, у нас нет другого выбора, мы должны выходить и играть. Насколько знаю канадских арбитров, они судят прилично. У меня нет оснований не верить и сомневаться в качестве и компетенции людей, которые работают на этом чемпионате мира. Они работают достойно», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.