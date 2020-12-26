Ларионов: говорили ребятам в перерыве, что счёт 4:1 — самый опасный

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2021 года с командой США (5:3).

«Говорили ребятам в перерыве, что счёт 4:1 – самый опасный. Если ведёшь в три шайбы и даёшь сопернику кислород, то есть пропускаешь второй гол, даёшь сопернику уверенность. Поговорим ещё на эту тему, но в целом мы не развалились, продолжали быть терпеливыми с шайбой, выиграли ключевое вбрасывание в своей зоне, когда американцы взяли таймаут. Каждый матч будет давать нам пищу для размышлений, опыт. Совместно с ребятами постараемся сделать так, чтобы таких ситуаций случалось как можно меньше.

Найт поплыл? В таком матче, когда играют две сильные команды, идёт сумасшедшее давление на вратаря. Кто-то выдерживает, кто-то — нет. Ошибки были допущены, когда наша команда оказывала давление на вратаря и защиту соперника. Мы ищем любые способы, чтобы забить гол и создавать опасные моменты у ворот», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.