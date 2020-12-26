Пономарёв: Ларионов будет известным тренером. Возможно, как Тарасов

Нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв прокомментировал победу в матче с командой США на чемпионате мира 2021 года.

«Мы играли в свой хоккей, нашли пару пробелов в обороне соперника. Мы будем становиться всё более агрессивными, с каждым матчем будем играть всё лучше. Играть за Ларионова? Сумасшедшие чувства! Ларионов – легенда не только в России, но и в мировом хоккее. Думаю, он будет известным тренером, возможно, как Тарасов. У него огромный потенциал», — сказал Пономарёв после матча.

Сборная России прервала пятиматчевую серию поражений в матчах с США на МЧМ. Российская команда не могла обыграть принципиального соперника на чемпионатах мира с 2016 года. «Звёздно-полосатые» одержали пять побед подряд, в том числе в трёх случаях американцы обыгрывали Россию на стадии плей-офф.