Плющев: матч показал у сборной России некоторые моменты, над которыми нужно усилить работу

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поздравил тренерский штаб сборной России и игроков с победой в стартовом матче молодёжного чемпионата мира с США (5:3), сказав, что главным залогом успеха стала уверенная игра вратаря Ярослава Аскарова и реализация голевых моментов.
«Большую часть матча наша сборная провела довольно уверенно, а вот концовку несколько смазала, допустив два безобидных удаления в чужой зоне. Тем не менее могу сказать, что судейство было на высоком уровне, арбитры ничего не придумывали, как это порой бывает. Сопернику нужно отдать должное – боролись до конца. У американцев весьма неплохая, обученная команда. Матч показал у нашей команды некоторые моменты, над которыми нужно усилить работу.
До следующего матча двое суток, тренеры проведут работу над ошибками. Надеюсь, следующий матч нам дастся более легко. В ходе турнира наши ребята будут добавлять и к плей-офф подойдут в оптимальной форме», — сказал Плющев «Чемпионату».
- 26 декабря 2020
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