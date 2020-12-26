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Овечкин назвал Фёдорова лучшим партнёром по звену за карьеру

Овечкин назвал Фёдорова лучшим партнёром по звену за карьеру
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал форварда Сергея Фёдорова лучшим партнёром по звену за карьеру.

«Кто самый сильный центр из тех, с кем вместе выходили в одном звене? Сергей Фёдоров. Точно могу выделить его. Уникальный талант. У нас в какой-то момент сложилась тройка в Вашингтоне с ним и с Сашей Сёминым. Было очень хорошее взаимопонимание на льду, химия звена как в таких случаях говорят. Мы потом в этом же сочетании на чемпионате мира в Квебеке выходили.

Самый неординарный тренер, с которым доводилось работать? Тяжело сказать, каждый специалист по-своему уникален. Если про Америку, то, наверное, с Будро и Оутсом. При этом все тренеры, которые у меня были, что-то дали для дальнейшего роста. В России, когда только начинал, тренировал нас в «Динамо» Семёнов, затем пришёл Билялетдинов, которого считаю вообще одним из сильнейших специалистов. Ну и выделю ещё Олега Знарка. С ним работалось максимально комфортно. Ты выходишь и понимаешь, что он делает всё возможное, а иногда и больше, чтобы команда чувствовала себя комфортно за пределами площадки», — приводит слова Овечкина «Команда России».

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