Руохомаа: передерживаю шайбу? Стараюсь создавать моменты и считаю, что у меня получается

Нападающий новосибирской «Сибири» Микаэль Руохомаа прокомментировал проигрыш в домашнем матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3).



«Впечатления от встречи плохие, мы проиграли. У меня нет ответов, почему проиграли. Согласен ли с тем мнением, что у нас разладилось взаимопонимание в звене, а я передерживаю шайбу? Это чьё-то мнение, оно имеет право на существование. Стараюсь создавать моменты. Считаю, у меня получается делать это, так что не знаю.



Психологическое состояние в команде после проигрышая в важном матче? Не думаю, что что-то изменилось», — передаёт слова Руохомаа корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.



Напомним, уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Дубль Гранлунда помог «Салавату Юлаеву» в гостях обыграть «Сибирь»