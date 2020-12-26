Руохомаа: передерживаю шайбу? Стараюсь создавать моменты и считаю, что у меня получается

Нападающий новосибирской «Сибири» Микаэль Руохомаа прокомментировал проигрыш в домашнем матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3).
«Впечатления от встречи плохие, мы проиграли. У меня нет ответов, почему проиграли. Согласен ли с тем мнением, что у нас разладилось взаимопонимание в звене, а я передерживаю шайбу? Это чьё-то мнение, оно имеет право на существование. Стараюсь создавать моменты. Считаю, у меня получается делать это, так что не знаю.
Психологическое состояние в команде после проигрышая в важном матче? Не думаю, что что-то изменилось», — передаёт слова Руохомаа корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
Напомним, уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
- 26 декабря 2020
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