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Хет-трик Секстона и шат-аут Коваржа принесли «Автомобилисту» победу над «Нефтехимиком»

Хет-трик Секстона и шат-аут Коваржа принесли «Автомобилисту» победу над «Нефтехимиком»
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

На 39-й минуте Дэн Секстон вывел хозяев вперёд. Очки за передачи получили Питер Холланд и Александр Протапович. На 57-й Секстон забросил вторую шайбу, а на последней минуте матча забил в пустые ворота, оформив хет-трик. Шат-аут оформил Якуб Коварж.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2020, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Секстон (Холланд, Протапович) – 38:19' (5x5)   2:0 Секстон (Зборовский, Макеев) – 56:36' (5x5)   3:0 Секстон (Макеев) – 59:24' (en)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге встретится с хабаровским «Амуром», а «Нефтехимик» в Череповце — с «Северсталью». Обе встречи состоятся 28 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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