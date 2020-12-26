Хет-трик Секстона и шат-аут Коваржа принесли «Автомобилисту» победу над «Нефтехимиком»

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).



На 39-й минуте Дэн Секстон вывел хозяев вперёд. Очки за передачи получили Питер Холланд и Александр Протапович. На 57-й Секстон забросил вторую шайбу, а на последней минуте матча забил в пустые ворота, оформив хет-трик. Шат-аут оформил Якуб Коварж.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге встретится с хабаровским «Амуром», а «Нефтехимик» в Череповце — с «Северсталью». Обе встречи состоятся 28 декабря.