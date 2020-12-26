Нападающий Марковин контракт до конца сезона с «Витязем»

Нападающий Дмитрий Марковин подписал двусторонний контракт до конца сезона с подольским «Витязем», сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».
Ранее 26-летний Марковин выступал за «Куньлунь Ред Стар», за который отыграл пять встреч, не набрав очков и заработав общий показатель полезности "-1".
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Марковин выступал за «Северсталь» и принял участие в 49 встречах, записав на свой счёт 16 (7+9) баллов при показателе полезности "-7" и 12 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на льду 11 минут и 57 секунд за матч. Всего форвард провёл за «Северсталь» 64 матча, в которых набрал 25 (11+14) очков.
Ранее Марковин на протяжении четырёх сезонов защищал цвета московского «Динамо», за которое провёл 52 встречи и забросил 3 шайбы.
- 26 декабря 2020
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