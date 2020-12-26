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Крикунов: Пяаярви играл в Ярославле по жёсткой системе. Не можем его отучить

Крикунов: Пяаярви играл в Ярославле по жёсткой системе. Не можем его отучить
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи со СКА (2:1 ОТ).

«После 2:7 настраивать ребят не надо было, тем более на СКА. Все вышли биться от начала до конца. Первое звено сделало результат. Молодцы все. Ерёменко отработал на последнем рубеже отлично. Пропущенный гол? Не совсем хорошо отработали. Надо было жертвовать собой. 13 секунд оставалось.

Пяаярви слаб? Он играл по жёсткой системе в Ярославле. Он должен был играть на пятаке у них. Мы пока не можем его отучить от этого. У меня есть такие примеры, как из Королюка сделали непонятно кого. Какое-то время понадобится, чтобы его вернуть. Мы не разобрались, что у него больше получается.

Дедлайн? Мы нормально укомплектованы, не супер. Но когда встанут Кучерявенко, Линдберг и Брюквин, тогда посмотрим. Верещагин? После матчей в ВХЛ близок к игре. Вот-вот попробуем его в составе», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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