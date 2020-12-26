«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Трактор». У Лазарева — победный гол

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 4:3 (2:0, 0:2, 2:1).
На 5-й минуте матча Вячеслав Лещенко вывел хозяев вперёд. Через 23 секунды Паркер Фу увеличил преимущество. В середине второго периода Лукаш Седлак отыграл одну шайбу, а в конце игрового отрезка Виталий Кравцов сравнял счёт. На 45-й минуте Лоуренс Пилут вывел челябинцев вперёд, но на 54-й минуте Войтех Мозик сделал счёт 3:3. Победную шайбу на последних минутах забросил Антон Лазарев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Балашихе 28 декабря встретится с «Авангардом». «Куньлунь» следующую встречу также проведёт с «ястребами». Матч состоится 30 декабря.
- 26 декабря 2020
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