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«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Трактор». У Лазарева — победный гол

«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Трактор». У Лазарева — победный гол
Хоккей / КХЛ 0
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Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 4:3 (2:0, 0:2, 2:1).

На 5-й минуте матча Вячеслав Лещенко вывел хозяев вперёд. Через 23 секунды Паркер Фу увеличил преимущество. В середине второго периода Лукаш Седлак отыграл одну шайбу, а в конце игрового отрезка Виталий Кравцов сравнял счёт. На 45-й минуте Лоуренс Пилут вывел челябинцев вперёд, но на 54-й минуте Войтех Мозик сделал счёт 3:3. Победную шайбу на последних минутах забросил Антон Лазарев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2020, суббота. 17:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Лещенко (Шашков, Лазарев) – 04:27' (5x5)   2:0 Фу (Монахов, Евсеенков) – 04:50' (5x5)   2:1 Седлак (Гика, Карпухин) – 33:03' (4x5)   2:2 Кравцов (Вилл, Исаев) – 38:53' (5x5)   2:3 Пилут (Полыгалов, Евенко) – 44:58' (5x5)   3:3 Мозик (Николишин) – 53:11' (5x4)   4:3 Лазарев (Лещенко, Спроул) – 59:16' (5x5)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Балашихе 28 декабря встретится с «Авангардом». «Куньлунь» следующую встречу также проведёт с «ястребами». Матч состоится 30 декабря.

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